Zazzaroni: “Zhang jr non rientrerà per un po’ in Italia. Inter vicina al default”

«Sono d’accordo sul fatto che Conte sia il più bravo. Ma con i cambi con la Roma ha sbagliato. La Roma ad un certo punto era morta. Contesto il fatto che non si possa fare un appunto ad un allenatore. Lui ha giustificato solo il cambio di Vidal dicendo che era stato lui a chiedergli di uscire. Di Hakimi non ha detto nulla e manco di Lautaro. La contemporaneità dei tre cambi di tre giocatori importanti. Si può discutere di una partita e di tre cambi. Se Inter-Juventus sarà decisiva. Ancora presto, il campionato è lungo». Ivan Zazzaroni a Tiki Taka ha parlato così della questione sostituzioni rispetto alla partita tra Roma e Inter. «Quello che sta accadendo alla società? Zhang jr non rientrerà per un po’ in Italia. Stanno cercando di trovare dei fondi che possano intervenire. L’Inter è vicina al default. Una rata dei diritti tv riesce a coprire 15 giorni degli stipendi dell’Inter. Dell’Inter ma non solo. Il monte ingaggi della squadra incide per il 63% sui costi», ha aggiunto.

(fonte: Tiki Taka)