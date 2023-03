Zazzaroni: “Derby d’Italia stravolto da Napoli e campagne acquisti sbagliate”

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, ha fatto il punto sulla sfida di questa sera tra Inter e Juventus: "Strano derby d'Italia, quello che va in scena stasera. Una partita dai contenuti stravolti dal dominio di Spalletti - al quale è riuscita la regina delle combinazioni, risultato più spettacolo - oltre che da campagne acquisti per le quali neppure l'alibi del risparmio forzato può essere portato a giustificazione: i leader del campionato non hanno sbagliato una mossa partendo peraltro da quattro sacrifici. Inzaghi chiede anche chiarezza su classifica e posizioni: la otterrà parzialmente tra un mese esatto, il 19 aprile, giorno in cui Allegri spera di riprendersi i 15 punti tolti dal Tribunale Federale. Nessuno è in grado di anticipare come finirà. Viviamo da settimane nel dubbio. Un dubbio che quando sarà risolto lascerà comunque una coda di scontento fra innocentisti e colpevolisti".