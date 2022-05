Zazzaroni: “Dybala ha offerta Dortmund ma spero vada alla Roma. Se sarà Inter…”

Intervenuto su Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni ha parlato così della possibilità che Dybala vada all'Inter

"Dybala all'Inter? No per me va alla Roma, spero vivamente vada alla Roma. All'estero ha l'offerta del Dortmund, spero che vada alla Roma. Se va all'Inter e rimane in Italia va bene così".