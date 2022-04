Zazzaroni: “Dybala? Al momento non c’è nulla ma spero vada alla Roma”

Ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato del futuro di Dybala

"Spero che vada in un posto. No, non te lo dico che spero che vada alla Roma, no. Adesso non c'è nulla. Zero assoluto. Ma da direttore del Corriere dello Sport sarebbe fantastico"