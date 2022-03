Zazzaroni: “Dybala al 90% va via. La Juve ha già 3/4 di idea di…”

Le parole del direttore del Corriere dello Sport sul futuro di Paulo Dybala: "Al momento le condizioni per restare non ci sono"

Intervenuto negli studi di Tiki Taka, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è espresso così sul futuro di Paulo Dybala, sempre più lontano dalla Juventus: "Al momento le condizioni per restare non ci sono. Non so giovedì cosa si inventeranno, la Juventus ha già una mezza idea, 3/4 di idea di rinunciarci: c'era un accordo che non hanno firmato per una mancanza tecnica dell'agente. Hanno preso Vlahovic e Zakaria, stanno facendo valutazioni sull'aspetto fisico e sul costo, sarebbe un'operazione da 100 milioni in quattro anni. Ad oggi 10% resta e 90% va via. Poi magari giovedì l'agente accetta l'offerta, ma oggi come oggi mi sembra un discorso abbastanza chiuso".