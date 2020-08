Zazzaroni: “Eriksen? Quando arrivò all’Inter mandai un messaggio a Mourinho e lui mi rispose…”

Intervenuto a Deejay Football Club su Radio Deejay, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato di Sarri, accostandolo a quanto accadde con Benitez all’Inter:

“Sarri? Se non batte il Lione rischia secondo me. Un allenatore che arriva al top sulla soglia dei 60 anni e trova dei giocatori o un gruppo con qualità, esperienza e palmares… Quello che accadde fondamentalmente con l’Inter dieci anni fa con Benitez, che aveva titoli e un curriculum e si presentò in un gruppo che vinse tutto. Ma ci fu una sorta di rigetto da parte del gruppo quando disse determinate cose”.

ERIKSEN – “Dopo che l’Inter lo prese, mandai un messaggio a Mourinho e mi diede una risposta criptica. ‘E’ un giocatore che gioca molto’, la sua risposta. Non che gioca bene, ma che gioca”.