Le parole del direttore del CorSport: "Inzaghi il più amato dopo Mourinho? E' una classifica che non riesco a fare: ha fatto benissimo, sono contento soprattutto per lui"

Intervenuto a Pressing, Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così della festa scudetto dell'Inter : "Inzaghi il più amato dopo Mourinho? Oggi però. E' una classifica che non riesco a fare: ha fatto benissimo, sono contento soprattutto per lui. Però mi sono divertito di più quando ha vinto il Napoli: giusto gli interisti festeggino, ma lo scorso anno mi è sembrato più potente e coinvolgente.

Per l'Inter sarà più facile avere stabilità, il Milan e la Juve cambieranno guida: devono ricreare tutto. Mercato? Io Zirkzee lo toglierei dalla lista, non c'entra un mazza. Marotta? Nel 2012 ero a Torino quando la Juve vinse lo scudetto, io non sono juventino e lo ripeto: c'erano sette ore per arrivare dallo stadio alla piazza. Forse questo scudetto lo sente un po' più suo, ma magari negli anni ti dimentichi successi che hai avuto da altre parti.