Zazzaroni: “Ibra-Milan? Pioli non esce delegittimato ma rafforzato. E il club…”

Bisogna rimarcare in ogni occasione che il calcio ha delle dinamiche e un linguaggio che non si possono apprendere nel giro di pochi anni, figuriamoci in pochi mesi"

"La gestione di un grande club che ha scelto un percorso originale è fatta anche di correzioni improvvise, di retromarce e decisioni prese in corsa: uno come Ibra non fa vincere le partite se non entra in campo, ma può aiutare un gruppo, specie se rinnovato, a maturare. Come e anche più di altri, lo svedese legge le situazioni in un istante perché quelle situazioni le ha vissute e viste decine e decine di volte. Dall’aiuto di uno così Pioli non esce delegittimato, bensì rafforzato e in qualche modo salvaguardato".