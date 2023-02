Zazzaroni: “Inter e Milan deludono, ma -18 dalla vetta dipende solo dal Napoli”

Ecco le considerazioni a proposito del distacco in classifica tra il Napoli e le due milanesi in questo momento: "E’ tutto merito del Napoli che ha perso una sola volta nelle ultime 20, di che parliamo? Poi possiamo dire che Inter e Milan stanno deludendo, perché erano partite per vincere il campionato. Spalletti fa bene a non fare turn over, le grandi squadre non lo fanno: ha 8 elementi insostituibili più altri 3 a rotazione".