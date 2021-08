Zazzaroni: “Inter, con Inzaghi più gioco e manovra di Conte. I ‘vecchi’…”

Il pensiero del direttore del Corriere dello Sport sui nerazzurri dopo il poker rifilato al Genoa

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale di oggi sul Corriere dello Sport, ha applaudito Simone Inzaghi per l'Inter vista ieri col Genoa: "C’è più gioco, più manovra rispetto all’Inter di Conte; i difensori non cercano Dzeko con la stessa insistenza con cui guardavano a Lukaku; si notano alcuni movimenti delle ultime Lazio di Inzaghi, in particolare a centrocampo; Calhanoglu è impiegato nella posizione che predilige: non è costretto a rientrare come gli chiedeva Pioli; Sensi è un collegamento interessante tra il centrocampo e l’attacco e insomma tutto bello e subito per i ventottomila interisti tornati a San Siro che alla fine si sono messi a cantare e devo dire che un po’ di entusiasmo da stadio fa bene agli occhi".