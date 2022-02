Zazzaroni: “Inter alla pari con i Reds. Proprio mentre Ambrosini faceva la conta…”

Il Milan di Ancelotti prima dei nerazzurri era stata per il direttore del Corsport l'ultima squadra in grado di affrontare il Liverpool

Ivan Zazzaroni nel commento post Inter-Liverpool, pubblicato sul Corriere dello Sport, ha parlato dei rapporti di forza, della qualità che fa la differenza specie in Champions e ha scritto: "È successo quello che in fondo ci aspettavamo: l’Inter ha giocato per un tempo, il primo, la partita che in campionato tocca di solito alle sue avversarie e il Liverpool ha fatto il Liverpool, a tratti con sufficienza. La ripresa ci ha però mostrato, e per molti minuti, la migliore Inter (con il miglior Vidal) della stagione. Superiore anche a quella che a metà settembre aveva messo in difficoltà il Real, al di là della sconfitta, molto casuale. Non ricordavo un’italiana capace di giocare alla pari dei Reds. L’ultima, il Milan di Ancelotti. Ma proprio mentre Ambrosini, commentatore di Amazon, stava tenendo il conto dei minuti da grande Inter (12, poi 20, infine 75) Firmino ha segnato l’1-0 e subito dopo Salah ha messo in ghiaccio il passaggio del turno", si legge.