Zazzaroni: “L’Inter può competere seriamente per lo scudetto. Ecco perché…”

Intervenuto come ospite a Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha indicato l'Inter di Inzaghi come rivale principale del Napoli per lo scudetto:

"L'Inter è quella che potrebbe competere seriamente col Napoli per lo scudetto, per questo la partita di San Siro la vedo decisiva per il campionato. Sono curioso di vedere cosa resta della #Juventus. #Allegri mi sembra abbia assunto pieni poteri, ma quello che è successo non può non avere effetti, sia positivi che negativi".