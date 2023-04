Zazzaroni sull’Inter: “Giuro, non trovo spiegazioni. Pagherà Inzaghi ma…”

Il commento di Zazzaroni sull'Inter: "I giocatori non tirano indietro la gamba in campo e questo è un problema"

Intervenuto a Pressing in onda su Mediaset, Ivan Zazzaroni ha analizzato così il momento dell'Inter dopo il KO contro il Monza: "Tutti colpevoli vuol dire che è nessun colpevole. Non vedo gente che tira indietro la gamba in campionato, e questo è un problema perché se fosse stato così avremmo trovato una spiegazione"

"E' la stessa Inter che gioca partite diverse, non può giocare di contropiede col Monza. Giuro, non trovo una spiegazione. Non sono 5 sconfitte, sono 11 e una semifinale alla portata di Champions. Non c'è una logica, è un'anomalia talmente assurda che non trovo spiegazioni. Alla fine tanto le colpe vanno solo ad uno (Inzaghi, ndr)"