Zazzaroni su Conte: “Per lui Inter perennemente imperfetta. Voleva Vidal, l’ha avuto ma…”

Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato così dell’Inter e di Eriksen:

“Non funzionale all’Inter, tuttavia: al gioco tanto criticato di Antonio Conte che saluta il Natale al secondo posto, pur se con 4 punti in meno rispetto alla stessa giornata del 2019, quando era primo. Molto si è detto di questa Inter nata da un chiarimento estivo, o – se preferite – sopravvissuta a quell’incontro. Una squadra perennemente imperfetta, secondo il tecnico, che al momento non ha ricevuto granché dagli ultimi acquisti da lui ispirati, in primis Vidal e Kolarov”.