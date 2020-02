Zazzaroni: “Inter come Conte, punta al risultato. Arbitri? Sono buoni, ma le porcate…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così della vittoria dell’Inter a Udine: “Non ruba l’occhio ma è come il suo allenatore, solida e punta ad un risultato in tutti i modi, avendo trovato in Lukaku un risolutore. Siamo un campionato completamente diverso dagli altri, con una tensione pazzesca sugli arbitri. Da altre parti sopportano meglio gli errori, da noi durano giorni o settimane. Nicchi? Ci vorrebbe un cambiamento perché qualcosa non funziona. Abbiamo buoni arbitri e le porcate si vedono anche all’estero, ma occorre voltare pagina”.