Zazzaroni: “Da irrilevanti a rilevanti. Inter, salto di qualità fatto a metà gennaio”

L'analisi del direttore del CorSport sul derby di ieri: "Premiata, nel cuore del gioco, la decisione di puntare su Eriksen, mezzala atipica, e non su Vidal"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato sul suo quotidiano la vittoria dell'Inter per 3-0 nel derby sul Milan. Queste le sue considerazioni: "Da irrilevanti a rilevanti. «I’m the best, io te l’ho detto, cazzo!»: questo l’urlo - rilevantissimo - con cui Big Rom Lukaku ha incorniciato il gol e chiuso il derby più contiano di sempre, una partita che è sembrata la fotocopia migliorata del 3 a 1 alla Lazio. Come due domeniche fa, anche ieri l’Inter è andata presto in vantaggio e in un paio di occasioni ha fallito il raddoppio; poi si è fatta giocare addosso, portando da sei a otto uomini, a seconda del momento e della necessità, a protezione dell’area, e ha quindi investito sui più efficaci ribaltamenti d’Italia, orchestrati da Barella, Hakimi, Lukaku e Lautaro.