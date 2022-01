Zazzaroni: “Se Milan e Juve sono queste, Inzaghi può dormire sonni tranquilli”

L'analisi del direttore del Corriere dello Sport: "La sua Inter ha una determinazione nella ricerca della vittoria che le avversarie non esprimono più da tempo"

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha parlato così della sfida di ieri sera tra Milan e Juventus terminata in pareggio: "Se Milan e Juve sono queste - e per quel che s’è visto da fine ottobre a oggi sospetto che non possano fare molto di più - il perennemente afono Inzaghi può dormire sonni tranquilli (e non escludo che riesca a far festa addirittura a fine marzo).