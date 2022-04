Zazzaroni: “Juve-Inter? Partita completamente condizionata da arbitro e VAR”

Le parole del direttore del CorSport: "Quei 5 minuti hanno modificato completamente una partita complicata e innervosita"

Intervenuto negli studi di Tiki Taka, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così di quanto accaduto in Juventus-Inter: "Io dico poco sulla partita, è stata completamente condizionata dall'arbitro e dal VAR. Rocchi oggi non ha arbitri in condizioni tali per arbitrare partite del genere, questo è il problema: tutta Juve-Inter sono difficilissime, ieri aveva proprio gli occhi preoccupati. Non vede il rigore per l'Inter, vede che arriva prima Danilo e il Var lo corregge: è un paradosso assoluto. Poi si inventano questo ingresso in area di De Ligt che è stato ininfluente. Quei 5 minuti hanno modificato completamente una partita complicata e innervosita".