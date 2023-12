Zazzaroni: “Juve più scarsa, non può vincere. Con Lukaku avrebbe più punti”

Ivan Zazzaroni insiste. Il direttore del Corriere dello Sport continua a non considerare la Juventus una candidata seria per lo scudetto, nonostante il primo posto momentaneo, in attesa di Inter-Udinese di questa sera. Nel corso di Deejay Football Club ha ribadito il suo punto di vista che toglie responsabilità ai bianconeri:

"Non ho cambiato idea, penso la Juventus non possa vincere. E' più scarsa. Poi sta facendo cose fantastiche sul piano della compattezza, ma non hanno nemmeno il tesoretto per comprare un giocatore. Anguissa non te lo danno, Koopmeiners nemmeno. Con Lukaku oggi sarebbero primi con 4-5 punti in più. Oggi giornata importante per l'Inter, che gioca contro l'Udinese che non mi è piaciuto molto contro la Roma".