Inter, Zazzaroni: “Manovra di qualità un’altra cosa, ma Conte deve vincere, non piacere”

Tra le pagine dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha brevemente analizzato la vittoria dell’Inter a valanga contro il Crotone di ieri: “Nel nuovo anno la squadra ha continuato a giocare come sa, ovvero con intensità, tensione e qualche distrazione: la manovra di qualità è altra cosa, ma Conte deve vincere, non piacere. Il 6 a 2 non ha prodotto il sorpasso solo perché il Milan si è preso i tre punti anche a Benevento nonostante oltre un’ora sotto di un uomo”.