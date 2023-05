Zazzaroni: “Marotta farà carne de puercos per spostare Inter-Atalanta, ha ragione”. E Caressa…

Una scelta discutibile e che ha creato malumori in casa Inter, con Marotta che ha manifestato anche pubblicamente il disappunto della società per tale decisione. A Radio Deejay, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa ne hanno parlato. "E' sbagliato, vedrete che Marotta farà carne de puercos per spostarla", il commento di Zazzaroni. Anche Caressa è d'accordo: "Non è giusto, però non è colpa delle televisioni"