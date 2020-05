Zazzaroni: “Inizia il mese dei rosiconi e dei gufi. Chi ha tifato per la chiusura della Serie A…”

Intervenuto a Radio Deejay, il giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così della ripresa della Serie A:

“Inizia il mese dei rosiconi e dei gufi, di quelli che dicono che si gioca senza contrasti, di casi positivi… Le cose sembrano migliorare, dal 3 giugno si apre a tutte le Regioni e Zaia parla anche di possibilità di non indossare più la mascherina”.

RIPRESA – “Credo che atleti e ragazzi giovani possano fare questo sacrificio per un anno. L’abbiamo ripetuto per due mesi, siamo in una situazione di emergenza. Mi meraviglio che tanti colleghi abbiano tifato per la chiusura del campionato così infatti si sarebbero ritrovati nella merda pure loro”.