“È importante avere un obiettivo finalmente. Certo, sarà diverso rispetto a prima ma non vuol dire che sarà meno bello”: L’allenatore del Cagliari, Walter Zenga, commenta così ai microfoni di Sky il via libera per la ripresa della serie A il 20 giugno. “Le cose sono tutte belle quando si riparte con il giusto spirito ed è inutile lamentarsi”, ha aggiunto.

(ANSA)