Zazzaroni: “Perché i milanisti si sentono traditi da Donnarumma? Una cazzata fischiarlo”

Botta e risposta a Radio Deejay tra Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni : tema della discussione sono i fischi a Donnarumma. Il telecronista di Sky comprende i fischi: "I fischi all'inno spagnolo sono una vergogna così come il razzismo di Firenze, i fischi al calciatore che se n'è andato li trovo meno scandalosi. Io tifoso del Milan, ho pagato 80 euro per il biglietto e il diritto di fischiare Donnarumma ce lo devo avere. Posso fischiare alla Scala se il tenore non mi piace, c'è il diritto di rappresentare il proprio dissenso. Seedorf al Milan lo fischiavano quando aveva la maglia del Milan, non potevano farlo? C'è il diritto di fare ciò che si vuole, nei limiti ovviamente. Raiola pensa ai soldi e quindi non gliene frega niente del resto. Se sei rappresentato da Raiola, ottieni di essere ricco ma non so se felice".

Zazzaroni risponde: "Non sono d'accordo, è tutto decontestualizzato. Tu non fischi un tuo giocare, non un avversario. L'hai applaudito a luglio, quando hai vinto, è una vergogna fischiarlo. Ma perché il tifoso del Milan si deve sentire tradito? 4 anni fa Donnarumma rifiutò 12 mln dal PSG per rimanere al Milan, poi ha fatto altri ragionamenti. Fischiare Donnarumma non è un dramma, è una cazzata. Rappresenta la Nazionale. E i fischi non è solo dei milanisti, perchè erano tanti in curva. Bella figura che abbiamo fatto, dovevano aspettare PSG-Milan a fischiarlo. Donnarumma ha fatto una scelta di andarsene, ora fischieranno Kessié, poi Vlahovic e altri, il calcio è cambiato. I milanisti sono incazzati perché è andato via a zero, ecco perché. Raiola fa il suo lavoro finché ci sono i presidenti che pagano lui e tutti gli altri".