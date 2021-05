Zazzaroni: “Mourinho? La Roma ha fatto come il Napoli con Ancelotti. Di Canio…”

Le parole del direttore del Corsport: "Nel momento in cui ha chiuso il rapporto col Tottenham, Friedkin ha puntato il suo obiettivo principale"

Intervenuto negli studi di Tiki Taka, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così dell'approdo di Jose Mourinho alla Roma il prossimo anno: "La Roma ha fatto quello che fece Ancelotti col Napoli. Hanno lavorato con un uomo della CAA senza dire niente a nessuno. Nel momento in cui ha chiuso il rapporto col Tottenham, Friedkin ha puntato il suo obiettivo principale: hanno abbandonato Sarri e sono andati su Mourinho. Di Canio? In un audio privato ti lasci andare, davanti alla tv dici le cose in modo più edulcorato: lui al momento la pensa così. Il sogno l'ha realizzato: ha vinto in Italia, in Spagna e in Inghilterra".