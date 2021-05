Zazzaroni: “Mourinho mi ha appena scritto questo messaggio sullo scudetto Inter”

Il retroscena sullo Special One: questo l'sms ricevuto da Ivan Zazzaroni direttamente da Jose Mourinho

E' lì ad un passo la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. L'ultimo a vincerlo in nerazzurro, ovviamente, l'eterno Jose Mourinho, autore di un'impresa straordinaria nel 2010. Lo stesso Special One ha mandato poco fa un sms a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che lo ha letto in diretta a Radio Deejay: "Mi è appena arrivato un messaggio da Mourinho, gli ho chiesto se rilascerà un intervista sullo scudetto dell'Inter. Mi ha risposto: "E' la loro vittoria, devono parlare loro". Io lo amo".