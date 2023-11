Zazzaroni: “Napoli più forte dell’Inter, Inzaghi migliorato. Juve? Tutto merito di Allegri”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ivan Zazzaroni ha parlato di Juve-Inter analizzando le rose delle due squadre e i progressi di Simone Inzaghi . "La Juventus non ha fatto mercato, ha preso solo Weah, se sta il il merito è solo di Allegri".

"Di Inzaghi ho una grande stima, ha la qualità per fare un gioco molto in verticale, è molto cresciuto da quando è arrivato all'Inter. Oggi ha una squadra forte, anche se credo sia ancora più forte il Napoli. Mazzarri? Sono curioso, l'ho visto con grande voglia di rimettersi in gioco. Quell'intervista credo lo abbia aiutato molto".