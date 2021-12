Zazzaroni: “Milan-Napoli? Passaggio di una stagione che dice Inter perché…”

Così il direttore del Corsport: "Inzaghi ha tanto dalla sua: entusiasmo, ottimismo, stabilità, salute, soluzioni, e gol. Ha innanzitutto il momento"

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni , direttore del quotidiano, ha parlato così della sfida di ieri sera tra Milan e Napoli concentrandosi poi sull'Inter : "Non si è trattato di una sfida scudetto in senso stretto - aveva ragione Pioli - ma di un passaggio comunque significativo della stagione, che in questo momento dice Inter, pur senza trasmettere qualcosa di definitivo. Inzaghi ha tanto dalla sua: entusiasmo, ottimismo, stabilità, salute, soluzioni, e gol. Ha innanzitutto il momento.

Contavano solo i punti, ieri sera, per tener vive speranze e ambizioni. E li ha messi in cassa il Napoli che non aveva il Vesuvio dentro, come si augurava il suo allenatore, ma che ha dato un’incoraggiante dimostrazione di serietà e impegno. Il Milan ha fatto molto meno di quello che doveva e poteva: è alle prese con la prima crisi di uomini e di gioco: Kjaer, Rebic, Leão, Calabria e Hernandez non sono peraltro sostituibili, non tutti in una volta almeno", ha concluso.