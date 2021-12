Pasticcio UEFA, Zazzaroni: “Le palline girano ma nessuno paga. Ceferin si dimetta”

Il direttore del Corriere dello Sport ha commentato in un editoriale quanto successo ai sorteggi di CL

Ivan Zazzaroni, in un editoriale sul Corriere dello Sport, parla di quanto successo ai sorteggi UEFA per la determinazione degli accoppiamenti agli ottavi di Champions. Quanto successo ha dimostrato disorganizzazione totale, secondo il giornalista che spiega come l'UEFA, alla fine, debba occuparsi in realtà solo dei sorteggi. "Non scende in campo, non arbitra le partite, non cambia le regole, semmai non le rispetta, l’Uefa non rischia mai in proprio, l’Uefa si deve occupare esclusivamente dei sorteggi e di prender voti, ha rinunciato a esercitare controlli di qualsiasi genere - sarebbe il suo compito principale - al punto da non riuscire a gestire decentemente e in proprio neppure l’estrazione di 16 palline", si legge.