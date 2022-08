Zazzaroni: “Inter, reazioni eccessive dopo la Lazio. Ma se perdi anche il derby…”

“Inzaghi non ha perso la partita per i cambi, quantomeno non per i suoi. Ho visto malissimo Lukaku, Calhanoglu quando è entrato, Gagliardini su Milinkovic è una mossa che fa Inzaghi, altri giocatori non particolarmente brillanti anche dietro, poi Sarri ha messo dentro Luis Alberto e Pedro, la Lazio lì ha dominato. Il problema è di condizione, anche Barella non ha fatto bene. Nei primi 20' ho visto l'Inter fortissima, poi è svanita. Ha vinto per i cambi Sarri, non ha perso per i cambi Inzaghi. Derby importante per il clima, non per la classifica. Lukaku non ci sarà probabilmente, sarà l'Inter dell'anno scorso con Dzeko, dopo una sconfitta ho visto le reazioni e mi sono sembrate eccessive, se perdi anche il derby devi metterti l'elmetto per coprirti perchè passi una settimana poco divertente”