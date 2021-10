Zazzaroni: “Sarri? Quando firmi un contratto, poi non puoi lamentarti. Inter più penalizzata”

A Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato così le parole di Sarri

"Non ci si può sempre lamentarsi, quando firmi un contratto sottostai a certe regole e non puoi lamentarti così. Non è che quest'anno è cambiato rispetto agli anni scorsi. Il calcio business fa schifo, così non mi piace e si perde lo spettacolo. Troppa offerta significa poca offerta, ma quando tu fai parte di un mondo e ne accetti le condizioni e i cambiamenti, non puoi lamentarti ora. Ed è l'Inter la più penalizzata".