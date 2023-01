Zazzaroni: “Il sistema ha paura della Juve in B. Se vuoi spingerla in B, prendi un machete…”

Nel corso del programma di Mediaset, 'Pressing', Ivan Zazzaroni commenta la penalizzazione inflitta alla Juve in campionato. "Chi ha paura della Juve in B? Il sistema. Io ho letto il titolo di Tuttosport e anche il pezzo, è vero che gli juventini ce l'hanno con la Federazione e con Chiné".

"Dal 2006 a oggi il calcio italiano ne ha indovinata una a parte un Europeo. È come castrarsi. Se tu vuoi per forza spingere la Juve in B, prendi un machete e ti tagli le palle. Sto sentendo un'aria a Roma, anche a livello di Governo, di grande paura che la settima industria italiana possa perdere in questo momento la società di riferimento".