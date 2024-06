"Dubito che il dominio della partita sarà nostro, ma do molto credito agli incursori Barella, Frattesi, Chiesa (non chiediamogli la fase difensiva sennò lo perdiamo) e Dimarco che se mantiene la concentrazione dal primo minuto al momento del cambio può mettere in crisi de la Fuente. La partita di attesa e ripartenza non è proprio nelle corde di Spalletti, allenatore di proposta, tuttavia la sua abilità strategica può produrre un’interpretazione combinata. Insomma, podemos. E se proprio non podemos, almeno empatamos".