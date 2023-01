Zazzaroni: “Supercoppa più importante per l’Inter. Dico già adesso che vince…”

Le parole del direttore del Corsport: "La Supercoppa è più importante per l'Inter per ragioni di carattere finanziario, politico e ambientale"

Intervenuto negli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così della Supercoppa di mercoledì sera tra Inter e Milan: "La Supercoppa è più importante per l'Inter per ragioni di carattere finanziario, politico e ambientale: il Milan ha una struttura più solida. Dico già adesso che per me vince il Milan", le sue parole.