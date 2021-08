Zazzaroni: “Inter? Il Genoa giocava con Vanheusden e Kallon, gente che…”

Ospite di Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato la prima giornata di Serie A

INTER-GENOA - "Il Genoa ha giocato con Kallon e Vanheusden, gente che probabilmente la settimana prossima non sarà nemmeno in panchina. Ci sono 3-4 squadre impresentabili in Serie A: Venezia, Empoli, Salernitana e poi vedremo lo Spezia. La buona notizia è sentire la gente tornare a cantare. Abraham mi è piaciuto tantissimo, con Mourinho c'è un'energia diversa".