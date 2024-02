"Caro Maresca ti scrivo, così mi distraggo un po’". Ivan Zazzaroni, sulle colonne del Corriere dello Sport di oggi ha pubblicato una lettera aperta all'arbitro di Inter-Juventus. Si legge: "Da giorni non si parla che di loro, ma il protagonista più atteso di Inter-Juve sei tu. Vedi, noi fingiamo di interessarci di tecnica, tattica, caratteri e stati di forma, in realtà siamo soltanto incuriositi dall’arbitro della partita tradizionalmente più scomoda del calcio italiano".

E ancora: "Sospetto che Rocchi abbia puntato su di te per la tua natura di vigile del fuoco, anche se non esci con l’autopompa occupandoti in prevalenza della parte amministrativa. In un periodo non particolarmente simpatico per la categoria arbitrale un pompiere può risultare molto utile.