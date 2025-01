Zazzaroni: “Vlahovic pesce fuor d’acqua in questa Juve. Il suo agente…”

"Vlahovic è il giocatore che ti chiedi come mai Thiago faccia giocare di nuovo Nico centravanti e non lui; ma poi, quando il tecnico lo mette dentro, pensi di aver capito il motivo dell’assenza. In questo momento è un pesce fuor d’acqua: svuotato, in affanno e incazzato tanto al presente quanto al futuro. È vero che il suo agente non sembra intenzionato a rinnovare il contratto, ma lo è altrettanto che Giuntoli non ha ancora formulato un’offerta seria. Il tavolo c’è: mancano le sedie. A Bruges la Juve ha giocato senza tutto l’attacco - Dusan fuori per 76 minuti, Yildiz e Conceição per oltre un’ora -: non a caso ha mosso tanto e creato pochissimo. Ha preso il punto qualificazione, l’obiettivo minimo, e può ritenersi soddisfatta: più del risultato che del gioco, ma non stiamo a guardare il capello. Il primo tempo è stata una palla (leggi noia), nella ripresa qualcosa le squadre hanno mostrato. Mbangula il più vivace, Locatelli è risultato efficace in fase di interdizione e copertura, mentre Douglas Luiz ha alternato cose buone ad altre meno buone. Koop ha indossato il vestito grigio fumo. Per Thiago è il pareggio numero sedici (su 30 partite), certamente il più importante"