Zazzaroni: “Conte vuole rinforzi? Zhang è stato chiaro. Nainggolan? Cagliari collocazione giusta”

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club in onda su Radio Deejay, Ivan Zazzaroni ha parlato così dell’Inter:

“Conte? Voleva dei miglioramenti, il rischio è che non ci siano questi miglioramenti. Zhang dalla Cina è stato chiaro”.

SCUDETTO – “Considero ancora la Juventus la favorita per lo scudetto, è la più forte”.

ROVELLA – “Rovella è un’operazione di bilancio, per me non giocherà mai nella Juventus”.

NAINGGOLAN – “Roba strana, non è mai rientrato nei piani di Conte. Quando dai poco spazio, può succedere. È migliorato ma forse la sua collocazione giusta è a Cagliari”.

TOP 2020 – “Dico Bastoni, mi piace. E anche Zaccagni, lo seguono in tanti”.