Ze Maria: “Inter? Idee Inzaghi assimilate, ma la Juventus ha un vantaggio”

Le parole dell'ex calciatore nerazzurro in vista del derby d'Italia e anche in ottica scudetto

Ze Maria, ex calciatore di Perugia e Inter fra le altre, è stato intervistato in esclusiva da TMW a margine della gara amichevole fra Inter Vecchie Glorie e Juve Vecchie Glorie a Roseto degli Abruzzi. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal derby d'Italia in programma alla ripresa del campionato: "Sarà una partita equilibrata. Juventus ed Inter stanno giocando veramente bene in questo campionato, stanno mantenendo lo stesso ritmo di punti e vittorie. E per il campionato italiano è importante: avere due squadre grandi che lottano per lo scudetto".