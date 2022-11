Zefi, oro Inter: i numeri del talento irlandese che ha conquistato Chivu

6 reti in 3 incontri. Kevin Zefi è la vera rivelazione dell'Inter Under 18. I numeri del talento classe 2005, parlano da soli, basti guardare l'ultima gara vinta dall'Inter contro la Spal capolista: poker e 4-3 per i nerazzurri. In questa stagione Christian Chivu lo sta chiamando con sempre maggior frequenza in Primavera, segno che il giocatore ha qualità superiori rispetto ai coetanei.

"Zefi è destinato a essere sempre più utilizzato con l’Under 19 e la seconda parte di stagione può essere una vera e propria rampa di lancio per l’irlandese. Occhio a Zefi, ragazzo di cui parlano benissimo in patria", sottolinea la Gazzetta dello Sport. "Per l’Inter Under 19 si parlava di luce in fondo al tunnel grazie a Zefi. È già sceso in campo sette volte con Chivu, quattro in Youth League e tre in campionato. L’impressione è che con l’andare avanti dei mesi possa esserci sempre più spazio per il talento arrivato a Milano anche grazie alla Brexit, le cui regole impediscono a un calciatore irlandese di firmare con un club inglese prima dei 18 anni. L’Inter ci ha visto lungo e ne ha approfittato, prelevandolo dallo Shamrock Rovers".