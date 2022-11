Inter, show di Zefi con l’U18: 4 gol nel successo per 4-3 contro la Spal

Autentico show di Kevin Zefi: l'esterno offensivo irlandese, classe 2005, ha trascinato l'Inter U18 rifilando un fantastico poker alla Spal, capolista del girone B. Con questo successo i nerazzurri salgono al secondo posto in classifica a quota 15 punti, a 3 lunghezze dai ferraresi. I ragazzi di Zanchetta si sono imposti per 4-3 nel posticipo dell'ottava giornata di campionato disputata oggi pomeriggio: Zefi, ieri in panchina per tutti i 90 minuti della partita giocata dalla Primavera e oggi schierato da seconda punta al fianco di Tamiozzo, ha segnato tutti i gol della formazione interista, dando prova una volta di più delle sue qualità tecniche fuori dalla media. I numeri con i suoi coetanei lasciano poco spazio alle interpretazioni: 6 reti in sole 3 partite.