Zeman: “Critiche a Verratti? Sono sorpreso. Al Psg ci sono giocatori da 150 mln…”

"A me sorprende leggere le critiche a Verratti. Per dieci anni è stato il miglior centrocampista in Francia, poi per un errore viene criticato. Ma io penso che dopo un errore, lì ci sono giocatori da 150 milioni di euro che potevano intervenire e recuperare loro. Se lo rivorrei a Pescara? Sì, ma non è più per noi, ma per il calcio mondiale".