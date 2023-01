Zeman: “Penalizzazione Juve? Spero serva a qualcosa. Doping? Mi diedero del pazzo. Oggi…”

Intervistato da Repubblica, Zdenek Zeman parla della maxi penalizzazione inflitta alla Juve. Inoltre il boema torna sullo scottante argomento doping. "Il calcio italiano è uscito dalle farmacie, mister? Non lo frequento più come un tempo, ma no, non credo proprio. Doping, integratori, medicine, muscoli. Io provai a smuovere qualcosa, a cambiare il sistema, allora. E loro dov’erano? Perché non hanno parlato venticinque anni fa? Non l’hanno fatto perché erano parte di quel sistema, perché in quel sistema vivevano e guadagnavano bene".