Il mondo del calcio è in apprensione per la salute del tecnico boemo, costretto a fermarsi temporaneamente

Preoccupano le condizioni di Zdenek Zeman: il tecnico boemo, nella giornata di oggi, si è recato in ospedale per una visita di controllo, e i medici hanno consigliato un periodo di ricovo.

"La Delfino Pescara 1936 comunica che l'allenatore Zdenek Zeman, a seguito di visita di controllo avvenuta questo pomeriggio presso la Clinica Pierangeli di Pescara, dovrà sottoporsi a un nuovo periodo di ricovero per ulteriori accertamenti. Il Dr. Stefano Guarracini ha fissato il periodo di degenza a partire dalla giornata di sabato 17 febbraio, con l'inevitabile assenza del tecnico Biancazzurro per la partita Vis Pesaro – Pescara, in programma domenica 18 febbraio alle ore 20,45 a Pesaro".