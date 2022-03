Zeman: “Scudetto? Resta lotta a tre, ma sembra che nessuno voglia vincerlo”

Le parole del tecnico: "Scudetto? Quasi tutte si sono fermate, ogni tanto pareggiano o vincono al 94'. Resta una lotta a tre"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Zdenek Zeman , allenatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A : «Sembra che nessuno voglia vincerlo (sorride). Quasi tutte si sono fermate, ogni tanto pareggiano o vincono al 94'. Resta una lotta a tre».

Con Spalletti può essere l'anno buono per gli azzurri?

«Le possibilità ci sono. Spero che il Napoli giochi partita dopo partita, come sta facendo, con concentrazione e voglia di vincere. Dispiace che Insigne non stia rendendo come dovrebbe. È il giocatore di maggiore qualità, deve aiutare lui la squadra».