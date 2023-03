Zenga a Inter TV: “Risultato oggi per fare bene in CL. Inter alti e bassi, ma anche le altre”

"Andamento Inter? Vero che c'è stato un percorso altalenante, ma non solo per l'Inter. Anche le altre squadre hanno avuto un percorso simile. Il Napoli? Bisogna riconoscerne il merito, loro hanno distrutto le altre squadre. Il Napoli le fa sembrare sempre con dei problemi. La colpa è del Napoli. Come fare bene contro il Lecce? Con Baroni il Lecce ha fatto un campionato molto interessante, non ha mai cambiato sistema di gioco, hanno battuto la Lazio. Va presa con le dovute considerazioni. Va affrontata con grande attenzione. In funzione della squadra avversaria sanno adottare soluzioni diverse, i loro punti in classifica sono strameritati. Come batterli? In generale le partite si vincono con un grande centrocampo, se riescono ad accorciare la squadra, se riescono ad aiutare gli attaccanti a chiudere gli spazi. I centrocampisti sono sempre quelli che fanno la differenza. Onana? Oggi il calcio è cambiato, pensiamo sempre al portiere che gioca con i piedi. Importante è che pari. Se poi è anche bravo con i piedi meglio ancora, ma principalmente dovrebbe parare", ha concluso l'ex portiere nerazzurro a Inter TV.