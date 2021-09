Zenga: “Aspetterò sempre l’Inter, sarebbe tornare a casa. C’è stata la possibilità, ma…”

L'ex portiere dell'Inter ha parlato del suo libro e del suo desiderio di allenare la squadra nerazzurra

"Penso che avere la possibilità di allenare la squadra che è stata tua per una vita non sia un diritto e mi sento già fortunato di averlo potuto fare nella Sampdoria, dove avevo giocato solo per due stagioni. Sicuramente, quando ho iniziato, il mio percorso da tecnico era finalizzato anche a colpire la mente di chi decideva all'Inter. Forse un paio di volte questa situazione si è anche venuta a creare, ma evidentemente le mie qualità non hanno sprigionato una fantasia in grado di diventare miccia. Certo che la aspetterò per sempre, l'Inter: ci sono nato, ci sono stato 22 anni, sarebbe la chiusura di un cerchio, sarebbe tornare a casa. Ma io ho scelto il mestiere più difficile, perché l'allenatore è uno solo: magari nel management, magari oggi per il 'dopo Oriali', poteva esserci più posto. Ma nella mia vita la strada complicata l'ho sempre scelta".