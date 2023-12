Zenga: “Atletico Madrid squadra rognosa. Inter, sarà un confronto equilibrato”

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha parlato del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League all'interno del podcast "Dieci Minuti di Recupero", realizzato da La Gazzetta dello Sport: "Non ci sono squadre benevole negli ottavi di Champions, tanto per iniziare. Comunque il sorteggio è oggi e le partite saranno a febbraio-marzo, quindi tante cose cambieranno. Comunque noi come Inter dobbiamo sempre guardare al fatto di aver fatto la finale l'anno scorso, che siamo rispettosi di tutti ma che anche le altre avranno timore di affrontarci".