Andrea Zenga, dedica speciale al padre: “La prima sentita festa del papà”

Gli auguri del figlio dell'ex portiere nel giorno dedicato a tutti coloro sono padri: il Grande Fratello li ha fatti ritrovare

La sua partecipazione al Grande Fratello Vip è stata una benedizione. Andrea Zengaha parlato in tv del mancato rapporto con suo padre Walter. E aveva scaturito la reazione del padre che è arrivato in diretta nel programma per fargli sentire il suo affetto e si è confrontato con lui prima a distanza e poi di persona.