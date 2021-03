EDICOLA TS – L’uomo Ragno, Handa e Gigio. Esclusivo: parla Zenga

La prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore propone un'intervista esclusiva a Walter Zenga, ex portiere dell'Inter

La prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore propone un'intervista esclusiva a Walter Zenga, ex portiere dell'Inter e oggi allenatore. Tanto nerazzurro nelle parole di Zenga. Ecco il titolo di Tuttosport: "L'uomo Ragno, Handa e Gigio. Esclusivo: parla Zenga. Handanovic super, Donnarumma sceglierà il meglio per il futuro".